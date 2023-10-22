СМИ: США направят Израилю тысячи обещанных Украине снарядов

Данные снаряды необходимы как для армии Украины, так и для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), последняя готовится к наземной масштабной операции в Газе, которая может продлиться несколько месяцев, отмечает газета. Вместе с тем в ЦРУ заявили, в свою очередь, что будет «очень мало совпадений» между вооружениями, поставляемыми США для ВСУ и ЦАХАЛ.