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СМИ: США направят Израилю тысячи обещанных Украине снарядов

Ведомости

США решили направить Израилю десятки тысяч гаубичных снарядов стандартного натовского калибра 155 мм, предназначавшихся для ВСУ, передает The New York Times.

«Представитель министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль», – пишет издание.

Данные снаряды необходимы как для армии Украины, так и для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), последняя готовится к наземной масштабной операции в Газе, которая может продлиться несколько месяцев, отмечает газета. Вместе с тем в ЦРУ заявили, в свою очередь, что будет «очень мало совпадений» между вооружениями, поставляемыми США для ВСУ и ЦАХАЛ.

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Вашингтон направил Киеву уже свыше 2 млн 155-мм снарядов с начала спецоперации на Украине, а их запасы в западных арсеналах близки к истощению, отмечает издание. Как напоминает NYT, в январе Пентагон отправил Украине сотни тысяч таких боеприпасов со складов США в Израиле.

20 октября стало известно, что президент США Джо Байден запросил конгресс дополнительно выделить $106 млрд в 2024 финансовом году. Из этих средств на поддержку Израиля предложено направить $14,3 млрд, а $9 млрд – на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в регионе. На поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд. В ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Байден призвал соблюдать «законы войны», включая защиту мирных жителей сектора Газа.

О планах направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности» Байден заявил 19 октября в телеобращении к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он.

Ранее по теме: Глава Пентагона заявил о готовности к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация с выделением помощи осложняется тем, что палата представителей все еще не может выбрать спикера, отмечали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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