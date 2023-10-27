Замглавы МИД Ирана и представитель «Хамаса» встретились в Москве
Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани в ходе визита в Москву встретился с членом бюро палестинского движения «Хамас» Абу Марзуком, об этом сообщило посольство Ирана в Москве.
В ходе встречи, на которой присутствовал и посол Ирана в России, обсуждалось обострение палестино-израильского конфликта. Замминистра Ирана подтвердил поддержку Палестины и «движения сопротивления». Он подчеркнул, что Тегеран в приоритетном порядке с иностранным сторонами обсуждает вопросы прекращения огня, доставку помощи народу и снятия «репрессивной блокады» с Газы.
26 октября в ходе визита Марзука в Москву состоялись контакты «Хамаса» с российской стороной. В ходе переговоров обсуждалось освобождение иностранцев из плена группировки, а также вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что все контакты с делегацией «Хамаса» запланированы по линии Министерства иностранных дел и глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинской группировки.
МИД Израиля потребовал «немедленно изгнать» «Хамас» из России. В министерстве отметили, что Тель-Авив рассматривает приглашение представителей палестинского движения в Москву как «недостойный шаг». Там подчеркнули, что руководство «Хамаса» несет ответственность за гибель более 1400 и похищение более 220 израильтян.
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.