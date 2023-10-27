Замглавы МИД Ирана и представитель «Хамаса» встретились в Москве

В ходе встречи, на которой присутствовал и посол Ирана в России, обсуждалось обострение палестино-израильского конфликта. Замминистра Ирана подтвердил поддержку Палестины и «движения сопротивления». Он подчеркнул, что Тегеран в приоритетном порядке с иностранным сторонами обсуждает вопросы прекращения огня, доставку помощи народу и снятия «репрессивной блокады» с Газы.