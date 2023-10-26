МИД: РФ и «Хамас» обсудили освобождение заложников и эвакуацию россиян
В ходе визита члена политбюро палестинского движения «Хамас» Абу Марзука в Москву обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа, сообщили в МИД РФ.
«С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – приводит сообщение министерства ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила визит одного из членов группировки в Москву.
Днем 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже, Аббас и президент России Владимир Путин обсудят конфликт на Ближнем Востоке. Визит палестинского лидера в РФ анонсировался еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль.
Ранее сообщалось, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. Ранее сегодня боевое крыло палестинской группировки «Бригад аль-Кассама» заявило, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли почти 50 заложников.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.