Посольство назвало неприемлемыми попытки обвинить Россию в поддержке терроризма
Попытки обвинить Россию в поддержке терроризма на фоне визита представителей палестинской группировки «Хамас» в Москву неприемлемы. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Израиле.
«Контакты и действия России в ближневосточном регионе и в международных организациях ориентированы в первую очередь на немедленное освобождение находящихся в сектора Газа заложников, а также решение вопросов, связанных с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с его территории», – сказано в сообщении.
В посольстве подчеркнули последовательность и неизменность позиции России. Россия осуждает терроризм, включая убийство мирных граждан и взятие заложников, заявила дипмиссия. В то же время дипломаты подчеркнули неприемлемость насилия по отношению к мирному населению, «на какой бы стороне оно ни находилось». Посольство отметило, что главное – добиться прекращения огня.
26 октября представители палестинской группировки «Хамас» приехали с визитом в Москву. Позже в МИД России сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука обсуждалось освобождение иностранцев из плена группировки, а также вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава.
В Кремле подчеркнули, что все контакты запланированы только по линии МИДа. «Кремлевской программы» у представителей «Хамаса» в Москве нет, добавили там. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия считает необходимым поддерживать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.
МИД Израиля резко отреагировал на новость о прибытии представителей «Хамаса» в Москву. Там потребовали «немедленно изгнать» их из России и назвали приглашение «Хамаса» в Россию «недостойным шагом».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В ходе боевых действий, по последним данным, погибли около 8500 человек, включая 23 россиян. 26 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что трое россиян находятся в заложниках у «Хамаса», еще шестеро числятся пропавшими без вести.