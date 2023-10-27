Посольство назвало неприемлемыми попытки обвинить Россию в поддержке терроризма

«Контакты и действия России в ближневосточном регионе и в международных организациях ориентированы в первую очередь на немедленное освобождение находящихся в сектора Газа заложников, а также решение вопросов, связанных с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с его территории», – сказано в сообщении.