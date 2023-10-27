Песков заявил об отсутствии у «Хамаса» «кремлевской программы» в Москве
Москва считает необходимым поддерживать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По линии МИДа было сообщение. Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем», – сказал он, уточнив, что у представителей «Хамаса» не было контактов с Кремлем.
На вопрос, было ли продвижение в переговорах по заложникам, Песков переадресовал журналистов в МИД России. «Здесь мне нечего добавить, я еще раз повторяю, к тому, что я сказал», – добавил Песков.
26 октября представители палестинской группировки «Хамас» приехали с визитом в Москву. Позже в МИД России сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука обсуждалось освобождение иностранцев из плена группировки, а также вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава. Песков тогда подчеркнул, что все контакты запланированы только по линии МИДа. В планах президента России Владимира Путина такие встречи отсутствуют.
МИД Израиля потребовал «немедленно изгнать» «Хамас» из России. В министерстве отметили, что Тель-Авив рассматривает приглашение представителей палестинского движения в Москву как «недостойный шаг». Там подчеркнули, что руководство «Хамаса» несет ответственность за гибель более 1400 и похищение более 220 израильтян.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8500 человек, в том числе, по данным палестинского минздрава, более 7000 со стороны сектора Газа.