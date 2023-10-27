Песков заявил об отсутствии у «Хамаса» «кремлевской программы» в Москве

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8500 человек, в том числе, по данным палестинского минздрава, более 7000 со стороны сектора Газа.