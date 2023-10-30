Число погибших в Газе сотрудников ООН превысило 60
С начала обострения конфликта Израиля и палестинской группировки «Хамас» погибли 63 сотрудника ООН, за последние трое суток были убиты 10 человек, работавших в организации. Об этом говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
«За последние 72 часа были убиты еще 10 сотрудников БАПОР, в результате чего общее число сотрудников БАПОР, убитых с 7 октября, достигло 63», – сообщили в агентстве. По меньшей мере 22 сотрудника получили ранения.
Генеральная Ассамблея ООН учредила БАПОР в 1949 г. с мандатом на оказание гуманитарной помощи и защиту зарегистрированных палестинских беженцев. БАПОР осуществляет свою деятельность на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, в секторе Газа, Иордании, Ливане и Сирии.
11 октября, через четыре дня после начала боевых действий, заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин сообщила, что были убиты 11 сотрудников агентства. «Среди них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала», – уточняла она.
Бомбардировки сектора Газа усилились с вечера 27 октября, они были направлены на восточные и северные регионы. 28 октября израильская армия также сообщила, что ночью нанесла удары по 150 подземным объектам сектора Газа. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявляли, что бомбардировки густонаселенных районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом.
Армия обороны Израиля объявила 27 октября о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. В представительстве армии заявляли, что она переходит к «новой фазе» войны с «Хамасом».