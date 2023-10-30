Число погибших в Газе сотрудников ООН превысило 60

11 октября, через четыре дня после начала боевых действий, заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин сообщила, что были убиты 11 сотрудников агентства. «Среди них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала», – уточняла она.