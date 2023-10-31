Нетаньяху заявил о начале третьего этапа военной операции в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к третьему этапу военной операции против палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, первый этап блокирования завершен. Вторая фаза предполагала атаки с воздуха.
«Третий этап – расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», – сказал Нетаньяху на заседании израильского правительства.
Он отметил, что в то же время ЦАХАЛ работает над «сдерживанием на северном фронте». Израильский премьер снова предупредил группировку «Хезболла», что в случае вступления в конфликт боевики получат «удар, который даже не могут себе представить»
Нетаньяху добавил, что Израиль продолжает усилия по освобождения заложников. По его словам, «в ходе маневра» армия не упустит эту возможность. Израильский премьер признал, что военная операция предполагает «потери и сюрпризы», подчеркнув, что «Хамас» будет побежден.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. В ООН заявили, что почти 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини.
ЦАХАЛ объявила 27 октября о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. В представительстве армии заявляли, что израильская армия переходит к «новой фазе» войны с «Хамасом». Посол Бен Цви уточнял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в Газе.