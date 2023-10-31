Нетаньяху заявил о начале третьего этапа военной операции в секторе Газа

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. В ООН заявили, что почти 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини.