Посол заявил, что Израиль еще не начал широкомасштабную наземную операцию в Газе

По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Кроме того, в анклаве остается более 200 заложников – среди них 54 гражданина Таиланда, 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов, а также шесть россиян. Ранее в «Хамасе» заявили о готовности освободить восемь человек с двойным гражданством, данные о которых запросила Россия.