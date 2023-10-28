Посол заявил, что Израиль еще не начал широкомасштабную наземную операцию в Газе
Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил посол страны в России Александр Бен Цви в интервью ТАСС.
«Это еще не широкомасштабная наземная операция», – сказал он.
Вечером 27 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземной операции в анклаве. До этого армия сообщала о частичных операциях в некоторых районах Газы.
С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. Днем ранее СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары.
Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа. Палестина также обсуждает с Египтом возможность облегчения провоза Starlink через КПП «Рафах».
По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Кроме того, в анклаве остается более 200 заложников – среди них 54 гражданина Таиланда, 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов, а также шесть россиян. Ранее в «Хамасе» заявили о готовности освободить восемь человек с двойным гражданством, данные о которых запросила Россия.