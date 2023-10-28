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Политика

Посол заявил, что Израиль еще не начал широкомасштабную наземную операцию в Газе

Ведомости

Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил посол страны в России Александр Бен Цви в интервью ТАСС.

«Это еще не широкомасштабная наземная операция», – сказал он.

Вечером 27 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземной операции в анклаве. До этого армия сообщала о частичных операциях в некоторых районах Газы.

Ранее по теме: «Хамас» заявил о провале наземной операции Израиля

С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. Днем ранее СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары.

Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа. Палестина также обсуждает с Египтом возможность облегчения провоза Starlink через КПП «Рафах».

Ранее по теме: Армия Израиля заявила о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа

По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Кроме того, в анклаве остается более 200 заложников – среди них 54 гражданина Таиланда, 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов, а также шесть россиян. Ранее в «Хамасе» заявили о готовности освободить восемь человек с двойным гражданством, данные о которых запросила Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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