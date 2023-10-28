Армия Израиля заявила о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа

В ходе ночной наземной операции израильских военных в секторе Газа произошли столкновения с террористами «Хамаса», ни один солдат ЦАХАЛ не пострадал, пишет также The Times of Israel. В связи с продолжением наземной операции пехота ЦАХАЛа, боевые инженерные силы и танки остаются в секторе Газа, отмечает издание. По его данным, военные охарактеризовали рейд как «расширенную наземную операцию», а не как полномасштабное наземное наступление.