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Политика

Армия Израиля заявила о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью ударила истребителями по подземной инфраструктуре в секторе Газа, убиты несколько террористов палестинской группировки «Хамас», сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. 

«За ночь истребители ЦАХАЛа нанесли удар по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру», – говорится в сообщении.

В ходе ночной наземной операции израильских военных в секторе Газа произошли столкновения с террористами «Хамаса», ни один солдат ЦАХАЛ не пострадал, пишет также The Times of Israel. В связи с продолжением наземной операции пехота ЦАХАЛа, боевые инженерные силы и танки остаются в секторе Газа, отмечает издание. По его данным, военные охарактеризовали рейд как «расширенную наземную операцию», а не как полномасштабное наземное наступление.

Ранее по теме: Глава МИД Иордании заявил о начале наземной операции Израиля в Газе

27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе. В «Хамасе» заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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