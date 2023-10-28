Армия Израиля заявила о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью ударила истребителями по подземной инфраструктуре в секторе Газа, убиты несколько террористов палестинской группировки «Хамас», сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
«За ночь истребители ЦАХАЛа нанесли удар по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру», – говорится в сообщении.
В ходе ночной наземной операции израильских военных в секторе Газа произошли столкновения с террористами «Хамаса», ни один солдат ЦАХАЛ не пострадал, пишет также The Times of Israel. В связи с продолжением наземной операции пехота ЦАХАЛа, боевые инженерные силы и танки остаются в секторе Газа, отмечает издание. По его данным, военные охарактеризовали рейд как «расширенную наземную операцию», а не как полномасштабное наземное наступление.
27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе. В «Хамасе» заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.