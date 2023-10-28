«Хамас» заявил о провале наземной операции Израиля
Наземная операция, которую Израиль начал в секторе Газа, провалилась, а среди израильских солдат есть убитые и раненые, сообщил телеканалу Al Mayadeen член руководства палестинского движения «Хамас» за рубежом Али Барака.
Израиль 27 октября объявил о начале наземной операции против боевиков в секторе Газа. По данным «Хамаса», противник в ходе своей атаки попал в «засады, подготовленные палестинским сопротивлением», а бойцы сопротивления отвечали израильской армии ракетными ударами. Барака сообщил, что ночью армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла тяжелые потери, убитых и раненых забирали с помощью вертолетов.
Представитель политбюро движения Усама Хамдан призвал всех, кто владеет оружием, направить его «во имя палестинской легитимности» против «израильской оккупации». По его словам, до завершения агрессии переговоров по поводу освобождения заложников не будет, отмечает телеканал.
«Если американская администрация не прекратит поддерживать врага политически, финансово и оружием, она будет партнером в каждой капле крови, пролитой в Палестине», – заявил он.
Бомбардировки сектора Газа усилились с вечера 27 октября, они были направлены на восточные и северные регионы и совпали с попытками штурма палестинских территорий, напоминает телеканал. 28 октября израильская армия также сообщила, что ночью нанесла удары по 150 подземным объектам сектора Газа.
Кроме того, в ходе ночной наземной операции израильских военных произошли столкновения с террористами «Хамаса», сообщалось, что ни один солдат ЦАХАЛ не пострадал, писал The Times of Israel. Военные охарактеризовали рейд как «расширенную наземную операцию», а не как полномасштабное наземное наступление.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.