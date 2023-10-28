«Хамас» заявил о провале наземной операции Израиля

Кроме того, в ходе ночной наземной операции израильских военных произошли столкновения с террористами «Хамаса», сообщалось, что ни один солдат ЦАХАЛ не пострадал, писал The Times of Israel. Военные охарактеризовали рейд как «расширенную наземную операцию», а не как полномасштабное наземное наступление.