«Хамас» заявил о столкновениях с израильской армией на северо-востоке сектора Газа

27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе. В «Хамас» заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа. Позже Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной