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Общество

«Хамас» заявил о столкновениях с израильской армией на северо-востоке сектора Газа

Ведомости

Боевое крыло палестинской группировки «Хамас» – «Бригада аль-Кассама» - заявило о боестолкновениях с израильской армией на северо-востоке сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бригады аль-Кассама».

«Бригада аль-Кассама реагирует на наземное вторжение в Бейт-Ханун и к востоку от Бурейджа. На местах происходят ожесточенные столкновения», – говорится в сообщении.

27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе. В «Хамас» заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа. Позже Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной

Ранее по теме: Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в секторе Газа

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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