«Хамас» заявил о столкновениях с израильской армией на северо-востоке сектора Газа
Боевое крыло палестинской группировки «Хамас» – «Бригада аль-Кассама» - заявило о боестолкновениях с израильской армией на северо-востоке сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бригады аль-Кассама».
«Бригада аль-Кассама реагирует на наземное вторжение в Бейт-Ханун и к востоку от Бурейджа. На местах происходят ожесточенные столкновения», – говорится в сообщении.
27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе. В «Хамас» заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа. Позже Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.