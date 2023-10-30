В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
Депутаты внесли в Госдуму проект обращения депутатов к ООН из-за массовой гибели детей в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Инициаторами обращения выступили комитеты Госдумы по международным делам и по вопросам семьи, женщин и детей, а также депутат Анна Кузнецова. Авторы призвали ООН и парламенты других стран поддержать требование «немедленно, без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан».
«Только объединив усилия правительств, парламентов, гражданского общества вокруг Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН, мы сможем спасти от смерти и страданий детей Палестины, Израиля и соседних стран, вовлеченных в этот застарелый конфликт», – говорится в документе.
Парламентарии со ссылкой на минздрав Палестины, отметили, что дети составляют 40% от общего числа погибших в ходе обострения конфликта. По данным Детского фонда ООН, речь идет о гибели почти 3000 несовершеннолетних, ранены еще более 5000 детей. В Госдуме сообщили, что ежедневно получают ранения или гибнут в зоне конфликта порядка 400 детей.
19 октября депутаты Госдумы поддержали проект обращения «К ООН, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта». В нем депутаты призывают «незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта».
В документе парламентарии также осудили нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права и, в частности, ракетную атаку 17 октября на больницу в Газе.