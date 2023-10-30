В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Парламентарии со ссылкой на минздрав Палестины, отметили, что дети составляют 40% от общего числа погибших в ходе обострения конфликта. По данным Детского фонда ООН, речь идет о гибели почти 3000 несовершеннолетних, ранены еще более 5000 детей. В Госдуме сообщили, что ежедневно получают ранения или гибнут в зоне конфликта порядка 400 детей.