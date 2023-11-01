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Финляндия конфисковала товарные знаки Сбербанка, «Калашникова» и RT

Ведомости

В Финляндии конфисковали более 40 товарных знаков, сообщила газета ESS со ссылкой на решение Управления по взысканию долгов Финляндии.

Замороженные товарные знаки компании принадлежат России и Белоруссии, в частности, это логотипы Сбербанка, оружейной группы «Калашников», АНО «ТВ-Новости» (учредитель Russia Today) и др. Власти также наложили арест на патент «Яндекса» по системе защиты носителей информации. Сама компания под ограничения не попала.

Под ограничениями оказалась белорусская табачная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, пишет газета.

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В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Тогда самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание Yle называла Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев арены Helsinki-halli в стране.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих санкций. Среди них, в частности, правила въезда в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно разъяснению ЕК, въезд в Европу на личном автомобиле из России будет расценен как запрещенный импорт. Тогда к этому ограничению присоединились страны Балтии и, в частности, Финляндия.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал такое заявление «абсолютно хамским».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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