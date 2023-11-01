Финляндия конфисковала товарные знаки Сбербанка, «Калашникова» и RT
В Финляндии конфисковали более 40 товарных знаков, сообщила газета ESS со ссылкой на решение Управления по взысканию долгов Финляндии.
Замороженные товарные знаки компании принадлежат России и Белоруссии, в частности, это логотипы Сбербанка, оружейной группы «Калашников», АНО «ТВ-Новости» (учредитель Russia Today) и др. Власти также наложили арест на патент «Яндекса» по системе защиты носителей информации. Сама компания под ограничения не попала.
Под ограничениями оказалась белорусская табачная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, пишет газета.
В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Тогда самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание Yle называла Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев арены Helsinki-halli в стране.
8 сентября Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих санкций. Среди них, в частности, правила въезда в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно разъяснению ЕК, въезд в Европу на личном автомобиле из России будет расценен как запрещенный импорт. Тогда к этому ограничению присоединились страны Балтии и, в частности, Финляндия.