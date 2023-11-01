Финляндия конфисковала товарные знаки Сбербанка, «Калашникова» и RT

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих санкций. Среди них, в частности, правила въезда в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно разъяснению ЕК, въезд в Европу на личном автомобиле из России будет расценен как запрещенный импорт. Тогда к этому ограничению присоединились страны Балтии и, в частности, Финляндия.