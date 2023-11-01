МИД РФ передал данные о желающих эвакуироваться из Газы задействованным странам
МИД России передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа, сообщается на сайте ведомства.
«Вся необходимая информация о гражданах России, обратившихся за содействием в эвакуации, была своевременно передана властям соответствующих стран. Эта работа будет продолжена», – говорится в сообщении.
МИД отметил, что продолжает работу с властями Египта, Израиля и Палестины по обеспечению скорейшего и безопасного выхода россиян из Газы.
«Обстановка в секторе Газа остается крайне тяжелой. Вновь призываем российских граждан предпринимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности, внимательно следить за сообщениями МИД России и российских дипмиссий», – добавили в МИДе.
Как сообщил 18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей. 20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. Песков уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля наземной операции. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России, сообщалось ранее, включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.
26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о визите представителей палестинской группировки «Хамас» в Москву. В МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. 28 октября в «Хамасе» заявили о готовности отпустить заложников с гражданством России.
Конфликт между Израилем и «Хамасом» обострился 7 октября после атаки палестинских боевиков на южные израильские районы. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. 30 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. По его словам, за три недели погибли более 3200 детей. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви усомнился в этих данных.