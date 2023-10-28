В «Хамасе» заявили о готовности отпустить заложников с гражданством России

Конфликт между Израилем и «Хамасом» обострился 7 октября, после атаки палестинских боевиков на южные израильские районы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в анклаве. По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.