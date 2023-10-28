В «Хамасе» заявили о готовности отпустить заложников с гражданством России
Палестинская группировка «Хамас» ищет восемь человек с двойным гражданством, данные о которых запросила Россия. Об этом сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям группировки Муса Абу Марзук, пишут «РИА Новости».
«Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за ситуации, которая сейчас сложилась», – сказал он.
Он отметил, что в «Хамасе» относятся к списку «очень внимательно», поскольку смотрят на Россию как на «ближайшего друга».
26 октября делегация группировки посетила Москву. В ходе визита, как сообщали в МИД России, обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. По последним данным, «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких контактов с Кремлем у представителей исламистской группировки нет. В израильском МИДе осудили визит палестинской группировки в РФ и призвали российские власти «немедленно изгнать» ее представителей со своей территории.
Конфликт между Израилем и «Хамасом» обострился 7 октября, после атаки палестинских боевиков на южные израильские районы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в анклаве. По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.