Через КПП «Рафах» смогут выехать еще более 620 человек

2 ноября пограничная служба сектора Газа разрешила выехать еще около 600 иностранцам через КПП «Рафах». В список вошли 400 американцев, а также граждане Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Мексики и др. Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на представителя погранперехода, КПП пересекли более 400 человек.