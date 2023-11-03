Через КПП «Рафах» смогут выехать еще более 620 человек
Администрация КПП «Рафах» на границе с Египтом опубликовала очередной список лиц, которые смогут покинуть через него сектор Газа. Граждан РФ в нем нет.
Всего в списке 621 человек, из них свыше половины – граждане США. Также в перечень внесены граждане Великобритании, Германии, Италии, Франции, Индонезии и Мексики.
Каир впервые с начала войны на Ближнем Востоке открыл 1 ноября КПП «Рафах» для эвакуации раненых, а также иностранных граждан из сектора Газа. Египетское правительство согласилось пропустить на свою территорию 81 раненого палестинца и свыше 400 иностранных граждан.
2 ноября пограничная служба сектора Газа разрешила выехать еще около 600 иностранцам через КПП «Рафах». В список вошли 400 американцев, а также граждане Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Мексики и др. Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на представителя погранперехода, КПП пересекли более 400 человек.
Ранее МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.