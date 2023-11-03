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Через КПП «Рафах» смогут выехать еще более 620 человек

Ведомости

Администрация КПП «Рафах» на границе с Египтом опубликовала очередной список лиц, которые смогут покинуть через него сектор Газа. Граждан РФ в нем нет.

Всего в списке 621 человек, из них свыше половины – граждане США. Также в перечень внесены граждане Великобритании, Германии, Италии, Франции, Индонезии и Мексики.

Каир впервые с начала войны на Ближнем Востоке открыл 1 ноября КПП «Рафах» для эвакуации раненых, а также иностранных граждан из сектора Газа. Египетское правительство согласилось пропустить на свою территорию 81 раненого палестинца и свыше 400 иностранных граждан.

2 ноября пограничная служба сектора Газа разрешила выехать еще около 600 иностранцам через КПП «Рафах». В список вошли 400 американцев, а также граждане Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Мексики и др. Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на представителя погранперехода, КПП пересекли более 400 человек.

Лавров заявил главе МИД Египта о важности скорейшей эвакуации россиян из Газы

Ранее МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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