Лавров заявил главе МИД Египта о важности скорейшей эвакуации россиян из Газы
Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию в сектора Газа. Российская сторона призвала к скорейшей эвакуации россиян из Газы при посредничестве Египта, сообщил МИД РФ.
«С российской стороны подчеркнута настоятельная необходимость скорейшей организации эвакуации из этого палестинского анклава находящихся там граждан России при содействии египетских партнеров», – говорится в сообщении.
Стороны также назвали неприемлемыми любые насильственные действия против мирных жителей и удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Министры высказались в пользу немедленного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождения заложников.
Каир впервые с начала войны на Ближнем Востоке открыл 1 ноября КПП «Рафах» для эвакуации раненых, а также иностранных граждан из сектора Газа, писали ранее «Ведомости». Египетское правительство согласилось пропустить на свою территорию 80 раненых палестинцев и свыше 400 иностранных граждан.
Ранее пограничная служба Газы, контролируемая «Хамас», опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть зону боевых действий в Газе через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Россиян в списке не было. 2 ноября пограничная служба сектора Газы разрешила выехать еще около 600 иностранцам через КПП «Рафах». В список вошли 400 американцев, а также граждане Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Мексики и др.
Россиян в списках нет. Ранее МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.