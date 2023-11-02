Лавров заявил главе МИД Египта о важности скорейшей эвакуации россиян из Газы

Ранее пограничная служба Газы, контролируемая «Хамас», опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть зону боевых действий в Газе через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Россиян в списке не было. 2 ноября пограничная служба сектора Газы разрешила выехать еще около 600 иностранцам через КПП «Рафах». В список вошли 400 американцев, а также граждане Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Мексики и др.