Власти Газы разрешили выехать еще около 600 иностранцам через КПП «Рафах»
Пограничная служба сектора Газы опубликовала список, в который вошли почти 600 иностранных граждан. Им разрешено выехать из анклава 2 ноября через КПП «Рафах», сообщается на странице ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в РФ).
В список вошли 400 американцев, а также граждане Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Мексики, Нидерландов, Северной Македонии, Хорватии, Чада, Швейцарии, Шри-Ланки и Южной Кореи. Они должны явиться на КПП в 7:00 по местному времени (8:00 мск).
Россиян в списках нет. Ранее МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.
1 ноября Египет впервые с начала войны на Ближнем Востоке открыл КПП «Рафах» для эвакуации раненых, а также иностранных граждан из сектора Газа в Египет. Каир согласился пропустить 81 раненого палестинца и свыше 400 иностранных граждан.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. Кроме того, власти Израиля объявили полную блокаду Газы. Первые грузовики с гуманитарной помощью стали пропускать через КПП «Рафах» только 21 октября.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.