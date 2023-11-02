Власти Газы разрешили выехать еще около 600 иностранцам через КПП «Рафах»

Россиян в списках нет. Ранее МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.