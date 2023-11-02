Сектор Газа за сутки покинули более 400 человек
Пункт пропуска «Рафах» на границе с сектором Газа и Египтом 2 ноября пересекли более 400 человек. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя погранперехода Ваиля Абу Омара.
«Среди пересекших КПП "Рафах" в четверг – 30 раненых, 30 сопровождающих их лиц, а также 342 человека с двойным гражданством», – сказал собеседник агентства. Также, по его словам, границу с сектором Газа в четверг пересекли 45 грузовиков с гуманитарной помощью.
Пограничная служба сектора Газа ранее опубликовала список, в который вошли почти 600 иностранных граждан. Им разрешено выехать из анклава 2 ноября через КПП «Рафах».
В список вошли 400 американцев, а также граждане Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Венгрии, Греции, Италии, Мексики, Нидерландов, Северной Македонии, Хорватии, Чада, Швейцарии, Шри-Ланки и Южной Кореи. Россиян в списках не оказалось.
Ранее МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые хотели бы эвакуироваться из сектора Газа. 1 ноября Египет впервые с начала войны на Ближнем Востоке открыл КПП «Рафах» для эвакуации раненых, а также иностранных граждан из сектора Газа в Египет. Каир согласился пропустить 81 раненого палестинца и свыше 400 иностранных граждан.
Конфликт между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем обострился 7 октября, после атаки боевиков на южные районы еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.