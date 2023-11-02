Сектор Газа за сутки покинули более 400 человек

Конфликт между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем обострился 7 октября, после атаки боевиков на южные районы еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.