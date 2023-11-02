Кремль: визит лидера Палестины в Россию есть на повестке дня

Обострение конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков «Хамаса» на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», с того момента военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.