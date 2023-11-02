Кремль: визит лидера Палестины в Россию есть на повестке дня
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию есть на повестке дня, но сейчас трудно говорить о точной дате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям. Она будет дальше согласовываться», – сказал он.
Визит палестинского лидера в РФ был анонсирован еще до нападения группировки «Хамас» на Израиль. 26 октября Песков заявил, что Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже. Ожидается, что Аббас и президент России Владимир Путин обсудят конфликт на Ближнем Востоке.
В июле Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действиям российского руководства. Путин, в свою очередь, подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.
Обострение конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков «Хамаса» на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», с того момента военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.