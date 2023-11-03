Путин: не было никакой Украины в составе Российской империи

23 мая на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным Путин уже заявлял, что до провозглашения Украинской ССР в 1919 г. никакой Украины в истории человечества не было. На встречу с президентом Зорькин принес копию карты XVII в., составленной при Людовике XIV французскими картографами. На этой карте, по его словам, нет Украины, но есть край Речи Посполитой и край Казакии, а также царство Российское.