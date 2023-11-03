Путин: не было никакой Украины в составе Российской империи
Украины не было в составе Российской империи. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава накануне Дня народного единства.
«Все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины в период создания СССР. Не было же никакой Украины в составе Российской империи – были области. Сама она в XVI в. состояла из трех областей – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и все», – объяснил президент.
По словам Путина, украинские земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом добровольно попросились в состав Московского царства, чему есть документальные подтверждения.
23 мая на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным Путин уже заявлял, что до провозглашения Украинской ССР в 1919 г. никакой Украины в истории человечества не было. На встречу с президентом Зорькин принес копию карты XVII в., составленной при Людовике XIV французскими картографами. На этой карте, по его словам, нет Украины, но есть край Речи Посполитой и край Казакии, а также царство Российское.