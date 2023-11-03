Путин: Запад исторически пытается уничтожить народ и культуру России
Благоверный князь Александр Невский кланялся ордынским ханам и получал ярлык на княжение прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять западным завоевателям, которые стремились уничтожить русскую культуру. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава накануне Дня народного единства.
По словам Путина, хоть ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного: русского языка, традиций, культуры, на которые претендовали западные завоеватели. Если разрушаются культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, уверен президент.
«Почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор: он думал именно о том, как сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – объяснил Путин.
Путин не раз осуждал нападки на российскую культуру. 20 сентября на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра он заявил, что те, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства.
В марте 2022 г. Путин также осудил «атаку на русскую культуру». По его словам, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. 14 октября 2022 г. президент назвал бредом и чушью попытки отменить русскую культуру и призвал не поступать так же с украинской культурой. 25 января он заявил, что россияне никогда бы не додумались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.