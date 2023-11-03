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Путин: Запад исторически пытается уничтожить народ и культуру России

Ведомости

Благоверный князь Александр Невский кланялся ордынским ханам и получал ярлык на княжение прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять западным завоевателям, которые стремились уничтожить русскую культуру. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава накануне Дня народного единства.

По словам Путина, хоть ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного: русского языка, традиций, культуры, на которые претендовали западные завоеватели. Если разрушаются культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, уверен президент.

«Почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор: он думал именно о том, как сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – объяснил Путин.

Путин не раз осуждал нападки на российскую культуру. 20 сентября на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра он заявил, что те, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства.

В марте 2022 г. Путин также осудил «атаку на русскую культуру». По его словам, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. 14 октября 2022 г. президент назвал бредом и чушью попытки отменить русскую культуру и призвал не поступать так же с украинской культурой. 25 января он заявил, что россияне никогда бы не додумались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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