В Белоруссии сообщили о пяти случаях нарушения воздушного пространства Польшей

«Польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования [2 ноября] неоднократно пересек госграницу РБ на глубину до 200 м. С начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как «на грани», – написал он в X (бывший Twitter).