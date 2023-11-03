В Белоруссии сообщили о пяти случаях нарушения воздушного пространства Польшей
С начала сентября Польша нарушила воздушное пространство Белоруссии пять раз, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны Валерий Ревенко.
«Польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования [2 ноября] неоднократно пересек госграницу РБ на глубину до 200 м. С начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как «на грани», – написал он в X (бывший Twitter).
Он добавил, что МИД Белоруссии заявил решительный протест временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому в связи с инцидентом 2 ноября.
Как уточнили в белорусском МИДе, ведомство потребовало проведения «тщательного расследования данного инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем». «Решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне», – говорится в сообщении.
28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолет дважды нарушил границу республики. 1 сентября польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу, залетев на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно, сообщали в погранкомитете Белоруссии.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась летом, когда в Белоруссию прибыли бойцы ЧВК «Вагнер». Польша и страны Балтии требовали от республики, чтобы ЧВК немедленно покинула территорию страны.
10 августа глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. До этого Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.