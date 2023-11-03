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Политика

В Белоруссии сообщили о пяти случаях нарушения воздушного пространства Польшей

Ведомости

С начала сентября Польша нарушила воздушное пространство Белоруссии пять раз, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны Валерий Ревенко.

«Польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования [2 ноября] неоднократно пересек госграницу РБ на глубину до 200 м. С начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как «на грани», – написал он в X (бывший Twitter).

Он добавил, что МИД Белоруссии заявил решительный протест временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому в связи с инцидентом 2 ноября.

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Как уточнили в белорусском МИДе, ведомство потребовало проведения «тщательного расследования данного инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем». «Решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне», – говорится в сообщении.

28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолет дважды нарушил границу республики. 1 сентября польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу, залетев на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно, сообщали в погранкомитете Белоруссии.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась летом, когда в Белоруссию прибыли бойцы ЧВК «Вагнер». Польша и страны Балтии требовали от республики, чтобы ЧВК немедленно покинула территорию страны.

10 августа глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. До этого Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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