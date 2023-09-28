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Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в нарушении воздушной границы

Ведомости

28 сентября польский вертолет дважды нарушил границу Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики.

Средства радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО в 15:02 зафиксировали, что к белорусской границе приближается воздушное судно. В 15:20, по данным министерства, вертолет углубился на территорию страны до 1,5 км. Повторно он нарушил госграницу почти через час. Второй раз польский вертолет залетел вглубь на 300 м.

«Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация», – говорится в сообщении оборонного министерства.

Минобороны совместно с МИД республики готовит ноту Польше.

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Это не первое нарушение Польшей воздушной границы Белоруссии в этом месяце. 1 сентября польский военный вертолет Ми-24, летевший на предельно малой высоте, пересек государственную границу, залетев на глубину до 1200 м, а затем вернулся обратно. После этого временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в МИД, где выразили ему «настоятельную просьбу к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем».

В начале августа минобороны Польши заявило, что в районе деревни Беловежа белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство республики. Однако минобороны Белоруссии отвергло эти обвинения, добавив, что они являются надуманными и были сделаны для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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