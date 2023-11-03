Глава Дагестана призвал земляков игнорировать новые призывы к беспорядкам
Глава Дагестана Сергей Меликов предупредил о распространении в социальных сетях новых призывов к жителям республики «выходить на акции, устраивать беспорядки и нарушать закон». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Призываю всех моих земляков – мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев – не давать манипулировать собой и не становиться послушными куклами в руках тех, кто ответственен за гибель наших ребят в зоне спецоперации и детей в Палестине», – подчеркнул Меликов.
Глава региона также уверен, что «враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в самой многоконфессиональной, многонациональной и гостеприимной республике», опираясь на «ошибки молодежи».
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. После окончания беспорядков были задержаны 83 участника, 15 человек арестовали. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 3 ноября Путин подчеркнул, что событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри.