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Глава Дагестана призвал земляков игнорировать новые призывы к беспорядкам

Ведомости

Глава Дагестана Сергей Меликов предупредил о распространении в социальных сетях новых призывов к жителям республики «выходить на акции, устраивать беспорядки и нарушать закон». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Призываю всех моих земляков – мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев – не давать манипулировать собой и не становиться послушными куклами в руках тех, кто ответственен за гибель наших ребят в зоне спецоперации и детей в Палестине», – подчеркнул Меликов.

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Глава региона также уверен, что «враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в самой многоконфессиональной, многонациональной и гостеприимной республике», опираясь на «ошибки молодежи».

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. После окончания беспорядков были задержаны 83 участника, 15 человек арестовали. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 3 ноября Путин подчеркнул, что событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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