Патрушев: Россия впервые опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия

На вооружении России находится в том числе российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», он был поставлен на боевое дежурство в 2017 г. Впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. В августе 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями».