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Патрушев: Россия впервые опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия

Ведомости

Россия впервые в истории обогнала конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления в рамках лектория общества «Знание» на форуме-выставке «Россия».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Патрушев добавил, что реализация Стратегии национальной безопасности России способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России. 

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25 октября президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Министр обороны Сергей Шойгу во время доклада Путину пояснил, что в ходе тренировки отрабатывались задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

На вооружении России находится в том числе российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», он был поставлен на боевое дежурство в 2017 г. Впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. В августе 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями».

Путин неоднократно отмечал, что не видит необходимости менять концепцию военной доктрины в части применения ядерного оружия. Российский лидер напомнил, что в документе указаны две причины возможного применения ядерного оружия – применение такого оружия в отношении России и угроза существования российского государства, если даже применяются обычные вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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