Число погибших в секторе Газа превысило 10 000 человек

Спустя несколько недель после атак боевиков на Израиль, за которым последовали удары израильской армии по сектору Газа, в мире начали звучать призыву к прекращению боевых действий. Президент Палестины Махмуд Аббас 5 ноября в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести конференцию по ситуации на Ближнем Востоке для достижения мира.