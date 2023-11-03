ООН запросит $1,2 млрд на помощь жителям Палестины
ООН запросит у своих доноров 6 ноября предоставление чрезвычайной помощи на $1,2 млрд жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан, говорится в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 млн человек – то есть всего населения Газы и 500 000 человек на оккупированном Западном берегу – оценивается в $1,2 млрд», – цитирует документ «РИА Новости».
В первоначальном обращении, опубликованном 12 октября, запрашивалось $294 млн для помощи 1,3 млн человек, но с того дня ситуация становилась «все более отчаянной», добавили в организации. В состав помощи войдут продовольствие, вода, медицинская помощь, предоставление жилья и др.
27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.
30 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. По его словам, за три недели погибли более 3200 детей, что не может считаться «сопутствующими потерями».
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.