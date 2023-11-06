ООН: число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 88

Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.