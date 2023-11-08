Главы МИД стран G7 обвинили КНДР в поставках оружия России

Ранее российские власти неоднократно отрицали поставки вооружения КНДР России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения Белого дома слухами. «То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, – это не новость», – сказал он. В Кремле также назвали заявления о поставках оружия в РФ из КНДР беспочвенными.