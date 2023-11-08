Главы МИД стран G7 обвинили КНДР в поставках оружия России
Министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Токио заявили, что КНДР якобы передает вооружение России, и осудили такие поставки. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД Японии.
«Министры иностранных дел стран “Большой семерки” решительно осудили неоднократные пуски Северной Кореей баллистических ракет, а также поставки оружия из Северной Кореи в Россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении.
Ранее российские власти неоднократно отрицали поставки вооружения КНДР России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения Белого дома слухами. «То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, – это не новость», – сказал он. В Кремле также назвали заявления о поставках оружия в РФ из КНДР беспочвенными.
В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.
Уже в октябре с официальным визитом в Пхеньян прибыл Лавров. В ходе поездки он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.