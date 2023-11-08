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Политика

Главы МИД стран G7 обвинили КНДР в поставках оружия России

Ведомости

Министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Токио заявили, что КНДР якобы передает вооружение России, и осудили такие поставки. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД Японии.

«Министры иностранных дел стран “Большой семерки” решительно осудили неоднократные пуски Северной Кореей баллистических ракет, а также поставки оружия из Северной Кореи в Россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Ранее российские власти неоднократно отрицали поставки вооружения КНДР России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения Белого дома слухами. «То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, – это не новость», – сказал он. В Кремле также назвали заявления о поставках оружия в РФ из КНДР беспочвенными.

Ким Чен Ын назвал спецоперацию на Украине «священной борьбой»

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.

Уже в октябре с официальным визитом в Пхеньян прибыл Лавров. В ходе поездки он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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