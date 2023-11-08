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Совфед удовлетворил досрочное сложение полномочий Ольги Даниловой

Ведомости

Совет Федерации удовлетворил заявление сенатора от Вологодской области Ольги Даниловой о досрочном сложении полномочий. Решение принято на заседании палаты.

Данилова была назначена на пост 26 сентября губернатором Олегом Кувшинниковым, который ушел в отставку 31 октября. 

Как ранее заявил врио главы региона Георгий Филимонов, Кувшинников будет назначен новым сенатором от Вологодской области. На прошлой неделе Филимонов сообщил, что назначить Кувшинникова новым сенатором его поручил президент России Владимир Путин.

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Данилова – бывшая уполномоченный при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров. Она стала сенатором после смерти Елены Авдеевой, которая представляла регион в верхней палате. Каденция Даниловой в Совете Федерации стала самой короткой в истории верхней палаты парламента, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Срок ее полномочий составил 44 дня.

Политолог Александр Кынев рассказывал «Ведомостям», что назначение бывшего губернатора сенатором – достаточно распространенная и довольно массовая практика. При этом, по его словам, «очень часто это на один созыв: немногие задерживаются».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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