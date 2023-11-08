Совфед удовлетворил досрочное сложение полномочий Ольги Даниловой

Данилова – бывшая уполномоченный при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров. Она стала сенатором после смерти Елены Авдеевой, которая представляла регион в верхней палате. Каденция Даниловой в Совете Федерации стала самой короткой в истории верхней палаты парламента, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Срок ее полномочий составил 44 дня.