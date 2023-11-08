Совфед удовлетворил досрочное сложение полномочий Ольги Даниловой
Совет Федерации удовлетворил заявление сенатора от Вологодской области Ольги Даниловой о досрочном сложении полномочий. Решение принято на заседании палаты.
Данилова была назначена на пост 26 сентября губернатором Олегом Кувшинниковым, который ушел в отставку 31 октября.
Как ранее заявил врио главы региона Георгий Филимонов, Кувшинников будет назначен новым сенатором от Вологодской области. На прошлой неделе Филимонов сообщил, что назначить Кувшинникова новым сенатором его поручил президент России Владимир Путин.
Данилова – бывшая уполномоченный при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров. Она стала сенатором после смерти Елены Авдеевой, которая представляла регион в верхней палате. Каденция Даниловой в Совете Федерации стала самой короткой в истории верхней палаты парламента, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Срок ее полномочий составил 44 дня.
Политолог Александр Кынев рассказывал «Ведомостям», что назначение бывшего губернатора сенатором – достаточно распространенная и довольно массовая практика. При этом, по его словам, «очень часто это на один созыв: немногие задерживаются».