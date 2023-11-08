Великобритания расширила санкционный список в отношении России

В Кремле ранее заявили, что в США и ЕС наблюдается «дефицит идей» в вопросе введения новых санкций. В то же время Москва «не носит розовых очков» и понимает, что санкционное давление будет только усиливаться. Там добавили, что экономика РФ «достаточно хорошо адаптировалась» к новым условиям.