Великобритания расширила санкционный список в отношении России
Власти Великобритании решили ввести новые санкции против России, добавив в список 20 человек и 9 юридических лиц. Об этом говорится на сайте минфина Соединенного Королевства.
В частности, в санкционный список вошли директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов, Леонид Лаврентьев, Евгений Истомин, Вадим Добров, Мария Чекаданова и др. Помимо них в санкционный список попали супруга сооснователя «Северстали» Алексея Мордашова Марина и Сергей Трегуб, которого минфин Великобритании связывает с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Великобритания также ввела санкции в отношении девяти компаний и организаций, в том числе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Красцветмет», золотодобывающей Nord Gold и др.
Всего в санкционный список Великобритании теперь входят 248 компаний, которые обвиняются в поддержке России, и 1657 человек, в том числе граждане других стран.
2 ноября минфин США расширил санкционный список, внеся в него «СПБ биржу», АФК «Система», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции продолжением политики «нанесения стратегического поражения» России.
В Кремле ранее заявили, что в США и ЕС наблюдается «дефицит идей» в вопросе введения новых санкций. В то же время Москва «не носит розовых очков» и понимает, что санкционное давление будет только усиливаться. Там добавили, что экономика РФ «достаточно хорошо адаптировалась» к новым условиям.