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Политика

Великобритания расширила санкционный список в отношении России

Ведомости

Власти Великобритании решили ввести новые санкции против России, добавив в список 20 человек и 9 юридических лиц. Об этом говорится на сайте минфина Соединенного Королевства. 

В частности, в санкционный список вошли директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также директора радиопромышленного предприятия НПП «Исток» Сергей Щербаков, Наталья Рубцова, Александр Котов, Леонид Лаврентьев, Евгений Истомин, Вадим Добров, Мария Чекаданова и др. Помимо них в санкционный список попали супруга сооснователя «Северстали» Алексея Мордашова Марина и Сергей Трегуб, которого минфин Великобритании связывает с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Великобритания также ввела санкции в отношении девяти компаний и организаций, в том числе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Красцветмет», золотодобывающей Nord Gold и др.

Всего в санкционный список Великобритании теперь входят 248 компаний, которые обвиняются в поддержке России, и 1657 человек, в том числе граждане других стран.  

2 ноября минфин США расширил санкционный список, внеся в него «СПБ биржу», АФК «Система», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции продолжением политики «нанесения стратегического поражения» России.

В Кремле ранее заявили, что в США и ЕС наблюдается «дефицит идей» в вопросе введения новых санкций. В то же время Москва «не носит розовых очков» и понимает, что санкционное давление будет только усиливаться. Там добавили, что экономика РФ «достаточно хорошо адаптировалась» к новым условиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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