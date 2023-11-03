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Политика

Захарова связала санкции США с политикой «нанесения стратегического поражения»

Ведомости

Новые санкции США являются продолжением политики «нанесения стратегического поражения» России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Но, как вы понимаете, не дождутся. Козней будет, наверное, еще немало, но мы научились с этим со всем не просто справляться, но и использовать это в своих же собственных интересах», – подчеркнула она (цитата по ТАСС). 

2 ноября минфин США расширил санкционный список, внеся в него СПБ биржу, «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.

США ввели санкции в отношении российских банков, «Арктик СПГ – 2» и «Бауманки»

Под ограничения также попали почти 40 физических лиц

В Кремле ранее заявили, что в США и ЕС наблюдается «дефицит идей» в вопросе введения новых санкций. В то же время Москва «не носит розовых очков» и понимает, что санкционное давление будет только усиливаться. Там добавили, что экономика РФ «достаточно хорошо адаптировалась» к новым условиям.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что санкционное давление со стороны США будет увеличиваться по мере приближения к выборам президента России в марте 2024 г. В то же время Россию «уже не интересует» расширение ограничений, отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, санкции стали мощным толчком для развития экономики РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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