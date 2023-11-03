Захарова связала санкции США с политикой «нанесения стратегического поражения»
Новые санкции США являются продолжением политики «нанесения стратегического поражения» России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Но, как вы понимаете, не дождутся. Козней будет, наверное, еще немало, но мы научились с этим со всем не просто справляться, но и использовать это в своих же собственных интересах», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
2 ноября минфин США расширил санкционный список, внеся в него СПБ биржу, «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.
В Кремле ранее заявили, что в США и ЕС наблюдается «дефицит идей» в вопросе введения новых санкций. В то же время Москва «не носит розовых очков» и понимает, что санкционное давление будет только усиливаться. Там добавили, что экономика РФ «достаточно хорошо адаптировалась» к новым условиям.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что санкционное давление со стороны США будет увеличиваться по мере приближения к выборам президента России в марте 2024 г. В то же время Россию «уже не интересует» расширение ограничений, отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, санкции стали мощным толчком для развития экономики РФ.