СМИ назвали отказ Словакии в помощи Киеву признаком растущей усталости НАТО
Решение Словакии заблокировать обещанный ранее Украине пакет военной помощи является первым признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО. Об этом пишет The Washington Post (WP).
Газета отмечает, что до этого момента Словакия была одной из стран, наиболее активно оказывающих военную помощь Украине. Ранее правительство страны одобрило 13 пакетов помощи на общую сумму более $700 млн.
8 ноября новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо не одобрило отправку Украине военной помощи на более 40 млн евро, которую предложил прошлый кабинет министров. В основном в пакет входили боеприпасы, поэтому, предполагает WP, его отправка вряд ли помогла бы «изменить боевые возможности Украины».
Роберт Фицо официально занял пост премьер-министра Словакии 25 октября. После этого он заявил, что республика больше не будет поставлять Украине оружие и военную технику, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Фицо также поддержал проведение переговоров между Москвой и Киевом и призвал ЕС «превратиться из поставщика оружия в миротворца».
Комментируя заявление премьера, в Кремле усомнились, что отказ Словакии от поставок Киеву оружия может повлиять на процесс помощи ВСУ в целом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «главным рулевым» в этом вопросе остаются США, и чем дольше они будут «подливать масла в огонь», тем дольше будет продолжаться спецоперация.