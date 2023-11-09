СМИ назвали отказ Словакии в помощи Киеву признаком растущей усталости НАТО

Комментируя заявление премьера, в Кремле усомнились, что отказ Словакии от поставок Киеву оружия может повлиять на процесс помощи ВСУ в целом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «главным рулевым» в этом вопросе остаются США, и чем дольше они будут «подливать масла в огонь», тем дольше будет продолжаться спецоперация.