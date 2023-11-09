Песков назвал невозможным победу над Россией на поле боя

Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку ориентируется только на свои цели и здравый смысл. 23 сентября этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом, однако предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули.