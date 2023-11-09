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Песков назвал невозможным победу над Россией на поле боя

Ведомости

Победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», – сказал представитель Кремля.

Путин назвал российский народ непобедимым

18 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине назвал смешными заявления о том, что Россия якобы «проигрывает войну» на Украине.

«Ну если проиграна война Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть [президент США Джо Байден] заберет назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает на чаепитие», – отметил тогда президент.

Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку ориентируется только на свои цели и здравый смысл. 23 сентября этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом, однако предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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