Песков назвал невозможным победу над Россией на поле боя
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», – сказал представитель Кремля.
18 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине назвал смешными заявления о том, что Россия якобы «проигрывает войну» на Украине.
«Ну если проиграна война Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть [президент США Джо Байден] заберет назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает на чаепитие», – отметил тогда президент.
Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку ориентируется только на свои цели и здравый смысл. 23 сентября этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом, однако предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули.