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В Кремле сообщили о переносе визита лидера Палестины в Россию

Ведомости

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию откладывается, его точная дата будет согласована позднее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям», – заявил Песков.

Визит палестинского лидера в РФ был анонсирован еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. 26 октября Песков заявил, что Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже. 2 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что визит президента Палестины в Россию есть на повестке дня, но говорить о точной дате трудно.

В июле Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действиям российского руководства. Путин, в свою очередь, подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.

С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 500 человек, еще более 26 000 получили ранения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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