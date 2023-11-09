В Кремле сообщили о переносе визита лидера Палестины в Россию

Визит палестинского лидера в РФ был анонсирован еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. 26 октября Песков заявил, что Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже. 2 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что визит президента Палестины в Россию есть на повестке дня, но говорить о точной дате трудно.