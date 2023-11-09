В Кремле сообщили о переносе визита лидера Палестины в Россию
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию откладывается, его точная дата будет согласована позднее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям», – заявил Песков.
Визит палестинского лидера в РФ был анонсирован еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. 26 октября Песков заявил, что Аббас может в ближайшее время посетить Россию. О сроках в Кремле пообещали сообщить позже. 2 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что визит президента Палестины в Россию есть на повестке дня, но говорить о точной дате трудно.
В июле Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действиям российского руководства. Путин, в свою очередь, подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 500 человек, еще более 26 000 получили ранения.