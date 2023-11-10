Минобороны сообщило об 11 групповых ударах по военным объектам ВСУ
С 4 по 10 ноября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по аэродромам, арсеналам, складам боеприпасов, вооружений и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в недельной сводке о ходе спецоперации на Украине.
Также российская армия нанесла поражение пунктам размещения подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.
Всего за неделю на купянском направлении ВС РФ отразили 18 атак противника, на краснолиманском – 9, на донецком – 16, а на запорожском – 14. В общей сложности на всех направлениях ВСУ потеряли свыше 4800 военнослужащих. На херсонском направлении 26 украинских военных сдались в плен.
Также за неделю российская армия уничтожила 13 танков, 71 боевую бронированную машину, более 70 орудий полевой артиллерии и др. Средства ПВО сбили восемь украинских самолетов, 32 снаряда HIMARS, 12 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжать контрнаступление, несмотря на трудности и переключение внимания Запада на ситуацию на Ближнем Востоке. Он пообещать «показать результат в этом году».
В Кремле напомнили, что предыдущие обещания властей Украины уже не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами».