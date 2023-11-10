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Минобороны сообщило об 11 групповых ударах по военным объектам ВСУ

Ведомости

С 4 по 10 ноября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по аэродромам, арсеналам, складам боеприпасов, вооружений и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в недельной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Также российская армия нанесла поражение пунктам размещения подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

Всего за неделю на купянском направлении ВС РФ отразили 18 атак противника, на краснолиманском – 9, на донецком – 16, а на запорожском – 14. В общей сложности на всех направлениях ВСУ потеряли свыше 4800 военнослужащих. На херсонском направлении 26 украинских военных сдались в плен.

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Также за неделю российская армия уничтожила 13 танков, 71 боевую бронированную машину, более 70 орудий полевой артиллерии и др. Средства ПВО сбили восемь украинских самолетов, 32 снаряда HIMARS, 12 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников. 

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжать контрнаступление, несмотря на трудности и переключение внимания Запада на ситуацию на Ближнем Востоке. Он пообещать «показать результат в этом году».

В Кремле напомнили, что предыдущие обещания властей Украины уже не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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