Песков: Зеленский повышает градус красноречия из-за отсутствия успехов
Президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится повышать градус своего красноречия, чтобы убедить «доноров» страны в возможных военных успехах. Однако победить Россию на поле боя не получится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
«Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать. Соответственно Зеленскому ничего не остается, как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут», – объяснил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами. На данный момент, в условиях отсутствия таких предпосылок, Россия продолжает спецоперацию на Украине.
8 ноября Зеленский заявил на конференции Reuters, что у Украины есть план продолжить боевые действия против российских войск, несмотря на трудности с продолжающимся контрнаступлением и на то, что западные лидеры заняты конфликтом на Ближнем Востоке. Он пообещать «показать результат в этом году».
16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что украинские потери в результате контрнаступления в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек, 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. При этом французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и раненными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.