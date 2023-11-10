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Песков: Зеленский повышает градус красноречия из-за отсутствия успехов

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится повышать градус своего красноречия, чтобы убедить «доноров» страны в возможных военных успехах. Однако победить Россию на поле боя не получится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

«Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать. Соответственно Зеленскому ничего не остается, как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут», – объяснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами. На данный момент, в условиях отсутствия таких предпосылок, Россия продолжает спецоперацию на Украине.

8 ноября Зеленский заявил на конференции Reuters, что у Украины есть план продолжить боевые действия против российских войск, несмотря на трудности с продолжающимся контрнаступлением и на то, что западные лидеры заняты конфликтом на Ближнем Востоке. Он пообещать «показать результат в этом году».

16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что украинские потери в результате контрнаступления в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек, 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. При этом французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и раненными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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