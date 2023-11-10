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Эстония констатировала переход инициативы в зоне украинского конфликта к России

Ведомости

Россия перехватила инициативу в зоне конфликта с Украиной, взятие Авдеевки не исключено, заявил заместитель начальника генштаба Сил обороны Эстонии, полковник Март Вендла.

«Вооруженные силы РФ на текущей неделе продолжили несколько более интенсивные атаки, чем обычно», – сказал полковник (цитата по ERR).

По его словам, сейчас два основных направления удара – Авдеевка-Марьинка и Купянск-Сватово-Кременная. «Исходя из цифр, можно сказать, что Вооруженные силы РФ на сегодняшний день взяли инициативу», – отметил он.

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Взятие под контроль Авдеевки в Донецкой народной республике, по словам Вендла, имеет практическое значение, поскольку это «относительно густонаселенный район» и «так называемые ворота в Донецк». Контроль над городом позволит лучше организовывать логистику.

11 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских сил в Авдеевке с северного и южного направлений, образуя для противника «мешок». 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил 30 октября потери украинской армии с начала контрнаступления в более 90 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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