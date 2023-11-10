Эстония констатировала переход инициативы в зоне украинского конфликта к России
Россия перехватила инициативу в зоне конфликта с Украиной, взятие Авдеевки не исключено, заявил заместитель начальника генштаба Сил обороны Эстонии, полковник Март Вендла.
«Вооруженные силы РФ на текущей неделе продолжили несколько более интенсивные атаки, чем обычно», – сказал полковник (цитата по ERR).
По его словам, сейчас два основных направления удара – Авдеевка-Марьинка и Купянск-Сватово-Кременная. «Исходя из цифр, можно сказать, что Вооруженные силы РФ на сегодняшний день взяли инициативу», – отметил он.
Взятие под контроль Авдеевки в Донецкой народной республике, по словам Вендла, имеет практическое значение, поскольку это «относительно густонаселенный район» и «так называемые ворота в Донецк». Контроль над городом позволит лучше организовывать логистику.
11 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских сил в Авдеевке с северного и южного направлений, образуя для противника «мешок».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня.
Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил 30 октября потери украинской армии с начала контрнаступления в более 90 000 человек.