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Кандидат в президенты США допустил уничтожение страны при конфликте с КНР и РФ

Ведомости

США могут прекратить существование в случае начала третьей мировой войны, в ходе которой Россия и Китай станут союзниками, заявил предприниматель и кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами. 

«Я хочу, чтобы люди поняли: это две союзные ядерные супердержавы. Если мы прямо сейчас вступим в третью мировую войну, то перестанем существовать. Китай и Россия располагают военно-космическими силами», – сказал он в эфире PBD Podcast (цитата по ТАСС).

США, по его словам, не располагают ни «кибероружием, ни пограничными войсками, ни противоракетной обороной». Страна давно является беззащитной, считает Рамасвами.

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Ранее бизнесмен предложил России заключить сделку, которая, по его мнению, положила бы конец конфликту на Украине. По замыслу Рамасвами, президент РФ Владимир Путин должен выйти из своего военного союза с Китаем, тогда США дадут «твердое обязательство, что НАТО не примет Украину». В случае заключения такого соглашения США «заморозят нынешние линии контроля», говорил бизнесмен в эфире Sky News.

Летом политик призвал Украину «пойти на уступки», чтобы «положить конец военным действиям». Среди возможных уступок Рамасвами также назвал «замораживание нынешней линии соприкосновения в стиле Корейской войны» и обязательство США не допустить вступления Украины в НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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