Кандидат в президенты США допустил уничтожение страны при конфликте с КНР и РФ
США могут прекратить существование в случае начала третьей мировой войны, в ходе которой Россия и Китай станут союзниками, заявил предприниматель и кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами.
«Я хочу, чтобы люди поняли: это две союзные ядерные супердержавы. Если мы прямо сейчас вступим в третью мировую войну, то перестанем существовать. Китай и Россия располагают военно-космическими силами», – сказал он в эфире PBD Podcast (цитата по ТАСС).
США, по его словам, не располагают ни «кибероружием, ни пограничными войсками, ни противоракетной обороной». Страна давно является беззащитной, считает Рамасвами.
Ранее бизнесмен предложил России заключить сделку, которая, по его мнению, положила бы конец конфликту на Украине. По замыслу Рамасвами, президент РФ Владимир Путин должен выйти из своего военного союза с Китаем, тогда США дадут «твердое обязательство, что НАТО не примет Украину». В случае заключения такого соглашения США «заморозят нынешние линии контроля», говорил бизнесмен в эфире Sky News.
Летом политик призвал Украину «пойти на уступки», чтобы «положить конец военным действиям». Среди возможных уступок Рамасвами также назвал «замораживание нынешней линии соприкосновения в стиле Корейской войны» и обязательство США не допустить вступления Украины в НАТО.