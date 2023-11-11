Кандидат в президенты США допустил уничтожение страны при конфликте с КНР и РФ

Ранее бизнесмен предложил России заключить сделку, которая, по его мнению, положила бы конец конфликту на Украине. По замыслу Рамасвами, президент РФ Владимир Путин должен выйти из своего военного союза с Китаем, тогда США дадут «твердое обязательство, что НАТО не примет Украину». В случае заключения такого соглашения США «заморозят нынешние линии контроля», говорил бизнесмен в эфире Sky News.