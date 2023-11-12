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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Ведомости

Над селом Ближнее Белгородской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в Telegram.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 12 ноября уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. 

Гладков сообщил о 112 прилетах за сутки со стороны Украины

До этого, 10 ноября, Гладков рассказал о сброшенном с дрона взрывном устройстве в селе Журавлевка. По информации Гладкова, в городе Шебекино в тот же день был посажен беспилотник, который впоследствии сдетонировал. 

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. 11 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников над Стародубским муниципальным округом. 

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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