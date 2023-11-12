В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Над селом Ближнее Белгородской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он в Telegram.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 12 ноября уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.
До этого, 10 ноября, Гладков рассказал о сброшенном с дрона взрывном устройстве в селе Журавлевка. По информации Гладкова, в городе Шебекино в тот же день был посажен беспилотник, который впоследствии сдетонировал.
Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. 11 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников над Стародубским муниципальным округом.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.