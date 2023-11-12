Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 12 ноября уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.
10 ноября в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство, рассказывал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще один дрон в селе удалось сбить. В селах Нехотеевка и Солнцевка военные сбили по два БПЛА противника, пострадавших и разрушений не было.
По информации Гладкова, в городе Шебекино в тот же день был посажен беспилотник, который впоследствии сдетонировал.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.