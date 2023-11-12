Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

10 ноября в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство, рассказывал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще один дрон в селе удалось сбить. В селах Нехотеевка и Солнцевка военные сбили по два БПЛА противника, пострадавших и разрушений не было.