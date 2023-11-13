Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда ЕС для помощи Украине

Кулеба также призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и увеличить военную помощь, а также сократить время ее доставки. Кроме того, Кулеба призвал европейских коллег принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который пройдет в Киеве 25 ноября.