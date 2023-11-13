Кулеба заявил, что рассчитывает на создание спецфонда ЕС для помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется на создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира для помощи Украине. Об этом он заявил на заседании совета министров иностранных дел ЕС.
«Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 млрд евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов», – сказал украинский министр, его слова привела пресс-служба МИДа.
Кулеба также призвал принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и увеличить военную помощь, а также сократить время ее доставки. Кроме того, Кулеба призвал европейских коллег принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который пройдет в Киеве 25 ноября.
Летом Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщило, что ЕС может создать новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи ВСУ. По данным издания, спецфонд может появиться в течение 2024-2028 гг.
Как отмечал научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов в интервью «Ведомостям», решение об учреждении фонда будет сопровождаться сложным процессом внутриевропейской дискуссии. Особая позиция Венгрии насчет помощи Киеву известна, но ЕС в любом случае продолжит финансировать Украину, а его поддержка будет динамично видоизменяться, принимая разные формы, уточнял эксперт.
26 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие, при котором Венгрия готова предоставить Украине помощь и одобрить транш в размере 500 млн евро, – если делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) приедет в Будапешт. В сентябре НАПК Украины приостановило статус «международного спонсора войны» для венгерского OTP Bank для получения помощи на 500 млн евро. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка.
13 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 млн евро из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия не получила от украинских властей гарантий для своих компаний.