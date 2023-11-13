СМИ: ВСУ потеряли 190 000 человек убитыми и раненными
По оценкам американских официальных лиц, с начала спецоперации погибло не менее 70 000 украинских солдат, еще до 120 000 получили ранения. Такие данные приводит The Economist.
Британское издание отмечает также, что по мере того, как все больше украинцев призывается в армию, растет спрос на работников в отраслях, где традиционно доминируют мужчины. Их места в промышленности, строительстве и горнодобывающей отрасли занимает все больше женщин.
The Economist пишет, что в ближайшие годы Украине потребуется целая «армия» врачей и психологов для ухода за участниками боевых действий, включая тысячи ампутантов и травмированных солдат. Делать это, в большинстве случаев, придется женщинам. Энергетика, транспорт и оборонная промышленность также должны привлечь больше женщин.
Французское издание Liberation 8 ноября писало, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и раненными с 24 февраля 2022 г. При этом ранее некоторые СМИ и аналитики сообщали, что потери Украины с начала спецоперации составляют около 300 000. В частности, такую цифру называл экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что у украинского контрнаступления нет результатов, но есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек. За это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса.