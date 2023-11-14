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Боррель не смог назвать сроки поставки истребителей F-16 на Украину

Ведомости

Сроки поставок первых истребителей F-16 на Украину пока не определены. Об этом заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС, пишет ТАСС.

Боррель уточнил, что F-16 – сложные машины, требующие долговременной подготовки пилотов.

«Нет, у нас нет никакой конкретной информации, когда первые F-16 взлетят в украинское небо. Я знаю, что подготовка пилотов продолжается, я знаю по собственному опыту, что эта подготовка требует времени, и вы не можете посадить пилота в самолет без полной подготовки», – уточнил он.

В августе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что украинские летчики начнут обучаться пилотированию на F-16 в октябре на военной базе в Аризоне. В сентябре для них проходили курсы английского.

11 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украина получит F-16 не раньше весны 2024 г. Тогда же он отметил, подготовка украинских пилотов началась в Европе, а США также занимаются обучением.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября заявил, что российская ПВО примерно за 20 дней уничтожит обещанные США Украине F-16.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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