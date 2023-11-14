Боррель не смог назвать сроки поставки истребителей F-16 на Украину
Сроки поставок первых истребителей F-16 на Украину пока не определены. Об этом заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС, пишет ТАСС.
Боррель уточнил, что F-16 – сложные машины, требующие долговременной подготовки пилотов.
«Нет, у нас нет никакой конкретной информации, когда первые F-16 взлетят в украинское небо. Я знаю, что подготовка пилотов продолжается, я знаю по собственному опыту, что эта подготовка требует времени, и вы не можете посадить пилота в самолет без полной подготовки», – уточнил он.
В августе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что украинские летчики начнут обучаться пилотированию на F-16 в октябре на военной базе в Аризоне. В сентябре для них проходили курсы английского.
11 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украина получит F-16 не раньше весны 2024 г. Тогда же он отметил, подготовка украинских пилотов началась в Европе, а США также занимаются обучением.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября заявил, что российская ПВО примерно за 20 дней уничтожит обещанные США Украине F-16.