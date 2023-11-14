Боррель не смог назвать сроки поставки истребителей F-16 на Украину

«Нет, у нас нет никакой конкретной информации, когда первые F-16 взлетят в украинское небо. Я знаю, что подготовка пилотов продолжается, я знаю по собственному опыту, что эта подготовка требует времени, и вы не можете посадить пилота в самолет без полной подготовки», – уточнил он.