Путин призвал ускорить создание института уполномоченных в новых регионах

Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. В весеннюю сессию 2023 г. Госдума приняла 54 закона, направленных на интеграцию новых регионов в состав РФ, сообщал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.