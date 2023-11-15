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Путин призвал ускорить создание института уполномоченных в новых регионах

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах России. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

«И конечно, вашего участия требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», – говорится в обращении к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

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О том, что в новых регионах появятся уполномоченные по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, «Ведомости» писали осенью прошлого года. Тогда отмечалось, что в ДНР и ЛНР работа в этом направлении велась с 2014 г., а с Херсонской и Запорожской областями ситуация обстоит сложнее.

Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. В весеннюю сессию 2023 г. Госдума приняла 54 закона, направленных на интеграцию новых регионов в состав РФ, сообщал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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