Путин призвал ускорить создание института уполномоченных в новых регионах
Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах России. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.
«И конечно, вашего участия требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», – говорится в обращении к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.
О том, что в новых регионах появятся уполномоченные по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, «Ведомости» писали осенью прошлого года. Тогда отмечалось, что в ДНР и ЛНР работа в этом направлении велась с 2014 г., а с Херсонской и Запорожской областями ситуация обстоит сложнее.
Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. В весеннюю сессию 2023 г. Госдума приняла 54 закона, направленных на интеграцию новых регионов в состав РФ, сообщал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.