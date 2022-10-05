В новых регионах появятся омбудсмены

В новых регионах появятся омбудсменыНачался отбор уполномоченных по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей
Близкий к администрации президента источник «Ведомостей» сообщил о поиске уполномоченных по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
На условиях анонимности эту информацию подтвердили сотрудники аппаратов уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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