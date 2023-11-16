Совбез ООН призвал объявить гуманитарные паузы в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По данным минздрава Палестины, из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.