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Совбез ООН призвал объявить гуманитарные паузы в секторе Газа

Ведомости

Совет безопасности ООН принял резолюцию, предложенную Мальтой, которая призывает к срочным и продолжительным гуманитарным паузам в боевых действиях в секторе Газа. Трансляция заседания шла на сайте ООН.

Принятие документа поддержали 12 стран. США, Россия и Великобритания при голосовании воздержались. 

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил поправку к тексту резолюции с призывом к немедленному перемирию в секторе Газа. Предложение было отклонено, в частности, против проголосовали США. 

После голосования Небензя отметил, что Россия «закрыла глаза» на недостатки текста, главным из которых является отсутствие призыва к немедленному прекращению огня. Он добавил, что во время боевых действий невозможно эвакуировать людей, завозить топливо и расчищать завалы. 

ЦАХАЛ сообщила об операции против «Хамаса» в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе

9 ноября о соглашении с Израилем о ежедневных гуманитарных паузах сообщил президент США Джо Байден. Соглашение позволяет обеспечить поток гуманитарной помощи в Газу и безопасный проход для гражданских лиц, желающих покинуть зону конфликта. 15 ноября военные Израиля приостановили боевые действия в одном из северных районов сектора Газа на четыре часа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По данным минздрава Палестины, из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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