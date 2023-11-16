Совбез ООН призвал объявить гуманитарные паузы в секторе Газа
Совет безопасности ООН принял резолюцию, предложенную Мальтой, которая призывает к срочным и продолжительным гуманитарным паузам в боевых действиях в секторе Газа. Трансляция заседания шла на сайте ООН.
Принятие документа поддержали 12 стран. США, Россия и Великобритания при голосовании воздержались.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил поправку к тексту резолюции с призывом к немедленному перемирию в секторе Газа. Предложение было отклонено, в частности, против проголосовали США.
После голосования Небензя отметил, что Россия «закрыла глаза» на недостатки текста, главным из которых является отсутствие призыва к немедленному прекращению огня. Он добавил, что во время боевых действий невозможно эвакуировать людей, завозить топливо и расчищать завалы.
9 ноября о соглашении с Израилем о ежедневных гуманитарных паузах сообщил президент США Джо Байден. Соглашение позволяет обеспечить поток гуманитарной помощи в Газу и безопасный проход для гражданских лиц, желающих покинуть зону конфликта. 15 ноября военные Израиля приостановили боевые действия в одном из северных районов сектора Газа на четыре часа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По данным минздрава Палестины, из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.