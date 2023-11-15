Газета
Политика

Израиль вновь объявил гуманитарную паузу на севере Газы

Ведомости

Армия Израиля вновь на четыре часа приостанавливает боевые действия в одном из северных районов сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Авихай Эдри на своей странице в X.

«Мы введем временную тактическую приостановку военных действий в течение сегодняшнего дня, в частности между 10:00 и 14:00 [с 11:00 до 15:00 мск] в гуманитарных целях в кварталах Аль-Салам и Аль-Нур в районе Джабалия», – говорится в сообщении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Израиль также призвал жителей северных районов Таль аль-Хава, аль-Сабра, аль-Зайтун аль-Гарби, Дардж аль-Туффа, аль-Шуджайя и Джабалия эвакуироваться на юг анклава через гуманитарный коридор по дороге Салах эд-Дин, который будет действовать снова до 17:00 мск.

9 ноября о соглашении с Израилем о ежедневных гуманитарных паузах сообщил президент США Джо Байден. Соглашение позволяет обеспечить поток гуманитарной помощи в Газу и безопасный проход для гражданских лиц, желающих покинуть зону конфликта.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.

12 ноября первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек. Как сообщали ранее в МЧС России, всех россиян планируется вывести из анклава в течение недели.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных