Израиль вновь объявил гуманитарную паузу на севере Газы
Армия Израиля вновь на четыре часа приостанавливает боевые действия в одном из северных районов сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Авихай Эдри на своей странице в X.
«Мы введем временную тактическую приостановку военных действий в течение сегодняшнего дня, в частности между 10:00 и 14:00 [с 11:00 до 15:00 мск] в гуманитарных целях в кварталах Аль-Салам и Аль-Нур в районе Джабалия», – говорится в сообщении.
Израиль также призвал жителей северных районов Таль аль-Хава, аль-Сабра, аль-Зайтун аль-Гарби, Дардж аль-Туффа, аль-Шуджайя и Джабалия эвакуироваться на юг анклава через гуманитарный коридор по дороге Салах эд-Дин, который будет действовать снова до 17:00 мск.
9 ноября о соглашении с Израилем о ежедневных гуманитарных паузах сообщил президент США Джо Байден. Соглашение позволяет обеспечить поток гуманитарной помощи в Газу и безопасный проход для гражданских лиц, желающих покинуть зону конфликта.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.
12 ноября первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек. Как сообщали ранее в МЧС России, всех россиян планируется вывести из анклава в течение недели.