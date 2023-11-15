Израиль вновь объявил гуманитарную паузу на севере Газы

12 ноября первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек. Как сообщали ранее в МЧС России, всех россиян планируется вывести из анклава в течение недели.