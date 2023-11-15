ЦАХАЛ сообщила об операции против «Хамаса» в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе

ЦАХАЛ начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. Затем израильские военные перешли к наземной операции. В результате нападения боевиков с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники. По данным минздрава Палестины, из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. 13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что «Хамас» потерял контроль над сектором Газа.