ЦАХАЛ сообщила об операции против «Хамаса» в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит «точную и целенаправленную» операцию против палестинской группировки «Хамас» в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля проводит наземную операцию в Газе, чтобы разгромить “Хамас” и спасти наших заложников. Израиль находится в состоянии войны с “Хамасом”, а не с гражданскими лицами в Газе», – подчеркивается в сообщении.
ЦАХАЛ утверждает, что в больнице находятся боевики «Хамаса», которые используют мирных жителей Газы в качестве «живого щита». 14 ноября израильская армия потребовала от группировки прекратить все боевые действия в районе больницы в течение 12 часов, но этого не произошло, говорится в сообщении.
Утверждается, что ЦАХАЛ содействовала эвакуации больницы и поддерживала регулярный диалог с руководством медцентра. Кроме того, в составе армии есть медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые «прошли специальную подготовку для проведения такой сложной и чувствительной операции», чтобы не причинить вред гражданскому населению. В заключение ЦАХАЛ вновь призвала сдаться находящихся в больнице боевиков «Хамаса».
14 ноября пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у США есть разведывательные данные, согласно которым в больнице «Аш-Шифа» располагается пункт связи и управления «Хамаса» и группировки «Исламский джихад». По ее словам, боевики также якобы хранят на территории больницы оружие.
ЦАХАЛ начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. Затем израильские военные перешли к наземной операции. В результате нападения боевиков с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники. По данным минздрава Палестины, из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. 13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что «Хамас» потерял контроль над сектором Газа.