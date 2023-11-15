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ЦАХАЛ сообщила об операции против «Хамаса» в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит «точную и целенаправленную» операцию против палестинской группировки «Хамас» в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля проводит наземную операцию в Газе, чтобы разгромить “Хамас” и спасти наших заложников. Израиль находится в состоянии войны с “Хамасом”, а не с гражданскими лицами в Газе», – подчеркивается в сообщении.

ЦАХАЛ утверждает, что в больнице находятся боевики «Хамаса», которые используют мирных жителей Газы в качестве «живого щита». 14 ноября израильская армия потребовала от группировки прекратить все боевые действия в районе больницы в течение 12 часов, но этого не произошло, говорится в сообщении.  

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Утверждается, что ЦАХАЛ содействовала эвакуации больницы и поддерживала регулярный диалог с руководством медцентра. Кроме того, в составе армии есть медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые «прошли специальную подготовку для проведения такой сложной и чувствительной операции», чтобы не причинить вред гражданскому населению. В заключение ЦАХАЛ вновь призвала сдаться находящихся в больнице боевиков «Хамаса». 

14 ноября пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у США есть разведывательные данные, согласно которым в больнице «Аш-Шифа» располагается пункт связи и управления «Хамаса» и группировки «Исламский джихад». По ее словам, боевики также якобы хранят на территории больницы оружие. 

ЦАХАЛ начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. Затем израильские военные перешли к наземной операции. В результате нападения боевиков с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники. По данным минздрава Палестины, из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. 13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что «Хамас» потерял контроль над сектором Газа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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